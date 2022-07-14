15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı: Türkiye aşkına...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Trenin üzerinde "Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına" ifadeleri yer aldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ankara, İstanbul ile Konya arasında 2 ay boyunca hizmet verecek.
Ankara, İstanbul ile Konya arasında 2 ay boyunca hizmet sağlayacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü teması ile giydirilen yüksek hızlı tren (YHT), bu seneki ilk seferi için Ankara YHT Garı'ndan yola çıktı.
"AY YILDIZ UĞRUNA... TÜRKİYE AŞKINA"
Trenin üzerinde "Ay yıldız uğruna... Türkiye aşkına" ifadelerine yer verildi.
2 AY HİZMET VERECEK
Dış giydirmesi yapılan YHT seti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü görselleriyle Ankara-İstanbul-Konya arasında 2 ay boyunca hizmet verecek.
60 BİN YOLCU TAŞIYACAK
Toplam 411 kişilik kapasiteye sahip CAF YHT seti, bu süre boyunca 56 bin kilometrelik yol katedecek, yaklaşık 60 bin yolcu taşınacak.
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