Millet 15 Temmuz’da yalnızca darbecileri değil demokrat görünümlü darbe aşıklarına da dersini verdi! İşte hain kalkışma kadar tehlikeli olan zihniyetin gerçek yüzü

İŞTE SABAH GAZETESİNİN USTA YAZARI YAVUZ DONAT'IN ASLA UNUTULMAMASI GEREKEN VE EN AZ 15 TEMMUZ KADAR TEHLİKELİ OLAN SALDIRILARI KALEME ALDIĞI O YAZISI:

15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılmasında caminin, cemaatin, imamın, müezzinin, ezanın, selanın rolü büyük... Bu kesin.

Kesin olan bir şey daha var:



Darbecilerin... Demokrat geçinip, darbeciye sempati duyan ve darbeyi destekleyenlerin... Camiye, cemaate, imama, müezzine, ezana, selaya büyük bir öfke içinde oldukları da kesin.

Var mı bir itirazı olan?

Palalı saldırgan

İstanbul... Fatih... Mihrişah Hacıkadın Camii.Darbe gecesi, İmam Adem Tunaoğlu ile cemaatten emekli polis Nihat Altın'a saldırıldı.

Saldıranlar içinde, elinde pala taşıyan bile vardı.

Sen misin milleti camiye toplayan? Sen misin halkı, darbeye karşı direnişe çağıran?