Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "15 Temmuz" çağrısı: Tüm vatandaşlarımı Saraçhane'ye davet ediyorum

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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