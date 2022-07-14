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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "15 Temmuz" çağrısı: Tüm vatandaşlarımı Saraçhane'ye davet ediyorum

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Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz çağrısı: Tüm vatandaşlarımı Saraçhane’ye davet ediyorum

Başkan Erdoğan, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bütün vatandaşları, yarın İstanbul Saraçhane Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek 15 Temmuz programına davet etti.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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