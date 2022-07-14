Son dakika | MSB: Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı terörist öldürüldü! Sayı 11 oldu...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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