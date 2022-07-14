Husumetli aileleri Hakkari Valisi barıştırdı

VALİ AKBIYIK'IN GİRİŞİMİYLE AİLELER BARIŞTI



Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın girişimi sonucu Akar ve Acar aileleri, Pinyanişi aşiretinin kanat önderlerinden Orhan Piruzbeyoğlu'nun Biçer Mahallesindeki evinin bahçesinde bir araya geldi. Vali Akbıyık ve aşiretin ileri gelenlerinin girişimiyle aileler barıştırıldı. Vali İdris Akbıyık, Hakkari'de bazen bu tür tatsız olayların yaşandığını belirterek, kentte görev süresi içerisinde husumetli üç aileyi barıştırdıklarını söyledi.

"BARIŞLARIN KALICI OLMASINI İSTİYORUZ"



Akbıyık, olayda hayatını kaybeden Akar'a Allah'tan rahmet dilediklerini belirterek, "Yaşanan bu üzücü olayın sürmemesi için kanaat önderlerinin desteğiyle, devletimizin ilgi ve alakası ile hızlı bir şeklide barışla ve huzurla sonuçlandırıyoruz. Orhan Piruzbeyoğlu'nun, bizlerin, Hakkari'nin diğer kanaat önderlerinin ilgi ve alakası ile bugün burada hayırlı bir iş için toplandık. Allah'a şükür her iki aile de sabır gösterdiler. İnşallah bu üzücü olaylar bir daha yaşanmaz. Hakkari'de katıldığımız bu 3'üncü barış oldu. İnşallah böyle olaylar bir daha yaşanmaz. Bu barışların kalıcı olmasını istiyoruz'' dedi.