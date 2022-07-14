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Başkan Erdoğan'dan orman işçilerine teşekkür

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Giriş Tarihi: 14.07.2022 Güncelleme Tarihi: 14.07.2022
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Başkan Erdoğan’dan orman işçilerine teşekkür

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yangın bölgesinde görev yapan ekiplerle bir telefon görüşmesi yaptığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yangında cansiperane görev yapan ekiplerimiz ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Daha yeşil bir Türkiye için desteklerini hiçbir zaman esirgemen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kirişci, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesinde bir itfaiye eriyle telefon görüşmesinin görüntülerine de yer verdi.


Başkan Erdoğan’dan orman işçilerine teşekkür BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ORMAN İŞÇİLERİNE TEŞEKKÜR

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