Şanlıurfa'da arazi kavgası yüzünden sokaklar savaş alanına döndü! 2 aşiretin çatışmasında polisler yaralandı | İşte o görüntüler
Şanlıurfa’da arazi meselesi yüzünden 2 aşiret birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 3 polis, 14 kişi yaralandı. O kavgadan yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için ilçe merkezinde geniş çaplı önlem aldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, arazi meselesi yüzünden Hubeti ile Sarmudi aşiretleri arasında çıkan 3'ü polis, 14 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, güvenlik güçlerinin taraflara müdahale ettiği, olayın ardından ara sokaklara kaçan yüzleri poşulu gençlerin ellerinde sopa, zincir ve bıçakla yürüdükleri görüldü.
4 SAAT SÜRDÜ 10 KİŞİ GÖZALTINDA
Akçakale ilçe merkezinde Hubeti ile Sarmudi aşireti üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Aşiretlerin diğer üyeleri de katılınca tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Olaya müdahale eden ekipler, taraflar arasında set kurdu. Polis, grupları dağıtmak için biber gazı ve plastik mermi kullandı. Jandarma ekipleri de olay yerine takviye olarak gönderildi.
Olaylar sırasında her iki taraftan 11 kişi yaralandı. Atılan taşlarla da 3 polis memuru hafif yaralandı. Yaklaşık 4 saat sonra olaylar yatıştırıldı, 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için ilçe merkezinde geniş çaplı önlem aldı.
Güvenlik önlemleri, bugün de sürdü. Sakinliğin hakim olduğu ilçe merkezinde bazı esnafın kepenk açmadığı görüldü.
Bu arada olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerinde çoğu gençlerden oluşan kalabalık grubun, polisin müdahalesinin ardından ara sokaklarda yüzlerini poşuyla gizleyip, ellerinde sopa, zincir, bıçakla yürüdükleri görüldü.
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