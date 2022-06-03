Şanlıurfa’da aşiretlerin kavgası 2 gün sürdü! Asker devreye girdi
Şanlıurfa Akçakale’de 2 büyük aşiret arasında çıkan ve 2 gün sürdü. Şehri karıştıran gerilim nedeniyle askerler sokağa inerek olayların yatışması için emniyet güçlerine destek oldu.
POLİS KAVGAYI ÖNLEDİ
Bölgeye sevk edilen polis ve çevik kuvvet ekipleri, taraflara müdahale ederek gerginliğin kavgaya dönüşmesini engelledi.
ASKERLER SOKAĞA İNDİ
Bugün yeniden toplanan taraflar, çarşıda karşılaştı. Kavga etmeye başlayan tarafları ayırmak için bölgeye çok sayıda zırhlı araç, polis ekibi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polisler, kavga eden taraflara müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Gerginliğin daha da büyümesi üzerine ilçe merkezine askeri kuvvetler sevk edilerek polislere destek vermeleri sağlandı.
BİBER GAZI İLE MÜDAHALE EDİLDİ
Zaman zaman arbedenin yaşandığı olayda, kalabalığın dağılması için biber gazı kullanıldı.
ESNAF KEPENK KAPATTI
Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bölgedeki esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı.
Olayların yeniden başlamaması için güvenlik güçleri ilçede yoğun güvenlik önlemi alıyor.
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