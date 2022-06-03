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Şanlıurfa’da aşiretlerin kavgası 2 gün sürdü! Asker devreye girdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2022 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
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Şanlıurfa’da aşiretlerin kavgası 2 gün sürdü! Asker devreye girdi

Şanlıurfa Akçakale’de 2 büyük aşiret arasında çıkan ve 2 gün sürdü. Şehri karıştıran gerilim nedeniyle askerler sokağa inerek olayların yatışması için emniyet güçlerine destek oldu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2 büyük aşireti Sarmudi ve Hubeti aşiretleri arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığı, tarafların geçen gün ilçe merkezinde karşılaşması üzerine gerginliğe dönüştü.

POLİS KAVGAYI ÖNLEDİ

Bölgeye sevk edilen polis ve çevik kuvvet ekipleri, taraflara müdahale ederek gerginliğin kavgaya dönüşmesini engelledi.



ASKERLER SOKAĞA İNDİ

Bugün yeniden toplanan taraflar, çarşıda karşılaştı. Kavga etmeye başlayan tarafları ayırmak için bölgeye çok sayıda zırhlı araç, polis ekibi ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polisler, kavga eden taraflara müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Gerginliğin daha da büyümesi üzerine ilçe merkezine askeri kuvvetler sevk edilerek polislere destek vermeleri sağlandı.

BİBER GAZI İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Zaman zaman arbedenin yaşandığı olayda, kalabalığın dağılması için biber gazı kullanıldı.

ESNAF KEPENK KAPATTI

Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bölgedeki esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı.

Olayların yeniden başlamaması için güvenlik güçleri ilçede yoğun güvenlik önlemi alıyor.

Aşiretlerin kavgasına asker müdahale etti ASKER SOKAĞA İNDİ

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