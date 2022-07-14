Devlet Bahçeli bizzat talimat verdi: MHP'den istifa eden milletvekili partiye geri döndü
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, hakkındaki kesin ihraç talebi sonrası partiden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un, Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edildiğini açıkladı. Ersoy, gelişme sonrası yaptığı açıklamada, "Yuvama, evime tekrar dönmek onur ve gurur verici. Son nefesime kadar liderim Devlet Bahçeli Beyefendinin ve davamın emrindeyim." dedi.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, nisan ayında ekonomik gelişmelere ilişkin sarfettiği sözler nedeniyle partisinden kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Ersoy, karar sonrasında partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partiden istifa eden Ersoy'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edildiğini açıkladı.
DEVLET BAHÇELİ BİZZAT TALİMAT VERDİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1-5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir. Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır" dedi.
"ÇAĞRIDAN ŞEREF DUYDUM"
Söz konusu gelişmelerin ardından bir paylaşım da Baki Ersoy'dan geldi. Milletvekili, Bahçeli tarafından tekrar partiye davet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Liderimin çağrısından şeref duydum. Yuvama, evime tekrar dönmek onur ve gurur verici. Son nefesime kadar liderim Devlet Bahçeli Beyefendinin ve davamın emrindeyim. Yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket. Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.
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