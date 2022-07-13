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Kahramanmaraş'ta deprem: AFAD'dan ilk açıklama

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Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Kahramanmaraş’ta deprem: AFAD’dan ilk açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

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