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Son dakika: Şili'de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Son dakika: Şili’de 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika dünya haberi... Güney Amerika ülkesi Şili'nin Paskalya Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

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