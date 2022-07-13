YÖKDİL başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?
YÖKDİL başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YÖKDİL sınavı başvurularının başlamasıyle birlikte merak edilen soruların en başında başvuruların ne zamana kadar devam edeceği sorusu geliyor. Peki, YÖKDİL başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?
YÖKDİL başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YÖKDİL başvuruları yarın itibariyle başlayacak ve akademi hayali kuran vatandaşların girme zorunluluğuna sahip olduğu birkaç sınavdan biri olan yabancı dil sınavı başvurularını kabul edecek. İşte, YÖKDİL başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?
YÖKDİL BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YÖKDİL 2 başvuruları yarın başlıyor. Başvurular 18 Temmuza kadar sürecek.
YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
YÖKDİL başvuru ücreti geçtiğimiz dönem için 185 TL olarak belirlenmişti. Bu dönem için de aynısı olması bekleniyor.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN OLACAK?
YÖKDİL 2 sınavı 28 Ağustosta yapılacak ve sonuçlar 19 Eylül tarihinde açıklanacak.
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