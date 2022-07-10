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Son dakika: Van'da korkutan deprem | AFAD son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2022 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022
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Son dakika: Van’da korkutan deprem | AFAD son depremler

Son dakika haberi... Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van Valiliği, depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

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