Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, açıklama ne zaman?
Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun KYK kredi borçları için Kabine Toplantısını işaret etti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, açıklama ne zaman?
Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, açıklama ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı en son 27 Haziran tarihinde yapılmıştı. KYK kredi borçları için gelecek düzenleme açıklaması için gözler Başkan Erdoğan tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, açıklama ne zaman?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine Toplantısı en son 27 Haziran tarihinde yapıldı. Henüz bu hafta toplantının yapılıp yapılmayacağı hakkında bir açıklama yapılmadı. Toplantı detaylarının 18 Temmuz Pazartesi günü belirlenmesi bekleniyor.
KYK FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; Gündemimizde bugün gençlerimize bir müjde ve detayları olacak.
Bir faiz uygulaması değil. Kanunda var olan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç.
Gençlerimizi bu anlamda biz hiçbir zaman mağdur etmedik. Bizim hizmet anlayışımızda her bir vatandaşımız olduğu gibi hiç bir mağduriyete edilemeyecek kadar önemli. Bakanlık olarak en detaylıca çalıştık. Hiçbir zaman hiçbir gencimizi mağdur etmediğimiz gibi gençlerimizin mutlu olması için adımlarımızı atacağız. Çalışmalarımız hazır. Kabine toplantısında konuyu ele alacağız.
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