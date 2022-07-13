Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, açıklama ne zaman?

Gençlerimizi bu anlamda biz hiçbir zaman mağdur etmedik. Bizim hizmet anlayışımızda her bir vatandaşımız olduğu gibi hiç bir mağduriyete edilemeyecek kadar önemli. Bakanlık olarak en detaylıca çalıştık. Hiçbir zaman hiçbir gencimizi mağdur etmediğimiz gibi gençlerimizin mutlu olması için adımlarımızı atacağız. Çalışmalarımız hazır. Kabine toplantısında konuyu ele alacağız.