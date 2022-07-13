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FOX TV İmamoğlu'nun fişini neden çekti? Coşkun Başbuğ A Haber'de anlattı: ABD'nin işi bitti kaldırıp attı

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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FOX TV İmamoğlu’nun fişini neden çekti? Coşkun Başbuğ A Haber’de anlattı: ABD’nin işi bitti kaldırıp attı

Stratejist Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun FOX TV tarafından neden hedef alındığı anlattı. CHP içerisinde birden fazla grubun oluştuğunu ve İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında kavga yaşandığını ifade eden Başbuğ, "FOX TV neden bir anda İmamoğlu'nu linç etti? Bu ABD'nin taktiği. İşi bittiği an kaldırıp atar. İmamoğlu'nun işi bitmiş, fişi çekilmiştir. Masada artık Kılıçdaroğlu güzellemesi var." dedi.

Kentte yaşanan her afette şehir dışında ya da tatilde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından fonlanan haber siteleri ve televizyon kanalları tarafından eleştirilmiş, adeta yerden yere vurulmuştu. İmamoğlu'nu son olarak, FOX TV Ana Haber sunucusu Burak Birsen tarafından canlı yayında, "İnanamadım ilk başta. Ekrem Bey, ailesiyle beraber tatildeymiş, eskiden yaptığı gibi" ifadeleriyle eleştirilmişti.

Gelişmelere ilişkin A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirmelerde bulunan Stratejist Coşkun Başbuğ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında bir 'kavga' olduğunu ifade etti.

"İMAMOĞLU BİR PROJEYDİ, ABD İŞİ BİTTİĞİ AN KALDIRIP ATTI"

FOX TV'nin bir anda İmamoğlu'nu linç ettiğini vurgulayan Başbuğ, "Ekrem İmamoğlu'nu neden böyle bir anda FOX TV linç etti? Bu ABD'nin taktiği. İşi bittiği an kaldırıp atar. İmamoğlu'nun işi bitmiş, fişi çekilmiştir. İmamoğlu göreve geldiği gün, "Bir proje" demiştim. Sayın Erdoğan'a rakip olarak hazırlanan bir projeydi." diye konuştu.

FOX TV'NİN İMAMOĞLU'NU PARLATMA NEDENİ

FOX TV'nin, algıda en etkin kanallardan birisi olduğunu ve seçim sürecinde İmamoğlu'nu parlatan görüntülere sık sık yer verdiğini hatırlatan Başbuğ, "Büyüklerin elini öpen, halkla iç içe, manevi değerlere dokunmalar yapan bir güzelleme söz konusuydu. O güzelleme ile, "İşte Erdoğan'da ne arıyorsanız burada da var" diyorlardı." dedi.

"O KOLTUKTA HİÇ İBB BAŞKANI OLARAK OTURMADI"

Kendisinin geçmişte ifade ettiği, "Hiçbir zaman İBB Başkanı olarak o koltukta oturmadı" söylemini hatırlatan Başbuğ, "'Geliyor bizim İmamoğlu, her şey çok güzel olacak' dediler. Ben şu anki tavra şaşırmıyorum, zihninde hep 'Erdoğan'ı devireceğim' diyordu, mantık öyle işliyordu." şeklinde konuştu.

CHP İÇERİSİNDE EN AZ ÜÇ PARÇA VAR

CHP içerisinde nabız yokladığını söyleyen Başbuğ, "En az üç parça var diyorlar. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'çılar var. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki rekabet birbirlerinin adını anmama noktasına geldi. Hep, 'Masa anlaşır tek bir adayla çıkar' diyorlar. Masada artık Kılıçdaroğlu güzellemesi var, biraz da onun operasyonu bu. FOX her gün methiyeler düzerken birden yerle bir edildi İmamoğlu. Sonra da bu tablo ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI KARAR VERİCİLER 'BU İŞ İMAMOĞLU İLE GİTMEZ' DEDİ"

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın, "Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı sadece birikimle olmuyor, ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar." açıklamasını örnek gösteren Başbuğ, sözlerini, "Uluslararası karar vericiler, İmamoğlu ile bu işin gitmeyeceğine karar vereceği için kenara çektiler" diyerek noktaladı.

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