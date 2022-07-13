FOX TV İmamoğlu’nun fişini neden çekti? Coşkun Başbuğ A Haber’de anlattı: ABD’nin işi bitti kaldırıp attı

Kentte yaşanan her afette şehir dışında ya da tatilde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından fonlanan haber siteleri ve televizyon kanalları tarafından eleştirilmiş, adeta yerden yere vurulmuştu. İmamoğlu'nu son olarak, FOX TV Ana Haber sunucusu Burak Birsen tarafından canlı yayında, "İnanamadım ilk başta. Ekrem Bey, ailesiyle beraber tatildeymiş, eskiden yaptığı gibi" ifadeleriyle eleştirilmişti.

Gelişmelere ilişkin A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirmelerde bulunan Stratejist Coşkun Başbuğ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında bir 'kavga' olduğunu ifade etti.