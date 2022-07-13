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Son dakika: Başkan Erdoğan, Kral Selman'la görüştü

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Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Kral Selman’la görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Albdülaziz Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider bölgesel meseleleri ele aldı.

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