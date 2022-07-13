13 Temmuz 2022, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti.

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