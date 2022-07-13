13 Temmuz 2022, Çarşamba
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ne zaman İstanbul’a dönecek?
Sel felaketine gitmeyerek tartışmaların odağına oturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tatilini sürdürüyor. Önce Fethiye ardından Göçek'e geçen İmamoğlu'nun Bodrum'da tatilini sürdüreceği belirtiliyor. Peki, İmamoğlu ne zaman İstanbul'a dönecek? Son durumu A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.