İstinaf’tan Adil Öksüz Davası kararı! Hukuka uygun bulundu

YARGITAYDAKİ İNCELEME SÜRÜYOR

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile savcılığın sanıklar Alper Karabulut, Zafer Çay ve Rüştü Karakaya'ya "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarına teşebbüs" ve "resmi belgede sahtecilik", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçları yönünden verilen beraat kararlarına yapılan itirazın da reddine hükmetti.

Mahkemenin söz konusu kararında "Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ceza Dairesi, verilen ceza miktarı, tutuklu kaldıkları süre, atılı suçların niteliği karşısında CMK'nin ilgili maddeleri uyarınca sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İstinaf 2. Ceza Dairesinin verdiği kararın ardından dosyanın, gönderildiği Yargıtaydaki incelemesi sürüyor.