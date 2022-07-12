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Son dakika | İran'da üçlü zirve! Başkan Erdoğan Putin Reisi arasında kritik görüşme

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Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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Son dakika | İran’da üçlü zirve! Başkan Erdoğan Putin Reisi arasında kritik görüşme

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 19 Temmuz Salı günü Tahran'da 3'lü zirve gerçekleştirecek.

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