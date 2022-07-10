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Mart kılığında Temmuz yaşanıyor! İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı

İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek? İstanbul'un birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Akşam aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklaması ile sağanak yağışın kaç gün süreceği belli oldu. Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji hava durumu raporu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2022 12:38
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Mart kılığında Temmuz yaşanıyor! İstanbul’da sağanak yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı

İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika duyurusu ile İstanbul hava durumu raporu yayımlandı. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentin birçok bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Sağanak yağış Esenyurt'ta su baskınlarına yol açtı. Kentte en fazla yağışı 113 kilogram ile Sarıyer aldı. Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mart kılığında Temmuz yaşanıyor! İstanbul’da sağanak yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da bayramın ilk üç günü il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bayramın ikinci günü yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 10 Temmuz Pazar günü en yüksek sıcaklıklarının 30 ile 33 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

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Mart kılığında Temmuz yaşanıyor! İstanbul’da sağanak yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'un birçok bölgesinde etkili olan sağanak yağışların 10 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor. 11 Temmuz Pazartesi günü mevzi sağanak yağış beklenirken, salı günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. 13 Temmuz ve 14 Temmuz'da kentin bazı bölgelerinde gökgürültülü sağanak yağışların yeniden etkili olması bekleniyor.

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Mart kılığında Temmuz yaşanıyor! İstanbul’da sağanak yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı

TURUNCU UYARI YAPILDI

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, meteoroloji verilerine göre bugünün ilk saatlerden itibaren görülen kuvvetli gök gürültülü sağanağın yerel, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan paylaşımda, Türkiye haritasına yer verilerek İstanbul ve çevresi için turuncu uyarı yapıldı.

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Mart kılığında Temmuz yaşanıyor! İstanbul’da sağanak yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı

YURT GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in kuzeyi, Konya'nın kuzey ve batısı, Yozgat, Kırşehir, Osmaniye, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.