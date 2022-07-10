10 Temmuz 2022, Pazar
Mart kılığında Temmuz yaşanıyor! İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı
İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek? İstanbul'un birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Akşam aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklaması ile sağanak yağışın kaç gün süreceği belli oldu. Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte Meteoroloji hava durumu raporu...
Giriş Tarihi: 10.07.2022 12:38
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