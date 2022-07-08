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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türkiye Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak

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Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Türkiye Avrupa’nın yeni basketbol üssü olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılan Türkiye Basketbol Merkezi'nin Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacağını söyledi. Bakan Kasapoğlu, daha önce yaptığı paylaşımda da Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstermiş ve "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor." demişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Merkezi'nin Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacağını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile eski Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nin yerinde inşaatı devam eden yeni basketbol merkezini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"POLEMİK DEĞİL, ESER ÜRETİYORUZ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım da bulunan Bakan Kasapoğlu, "Polemik değil, eser üretiyoruz!. Hizmet etmesi gerekirken polemik üretenlerin engelleme çabalarına rağmen çalışmalarımız son hız devam ediyor. Dünyanın hayranlıkla bahsettiği eserlerimize yenilerini ekliyoruz. Türkiye Basketbol Merkezi, Avrupa'nın yeni basketbol üssü olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, daha önce yaptığı paylaşımda da Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatını durdurmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstermişti.

"CHP'NİN ENGEL OLMA SİYASETİ"

Bakan Kasapoğlu, "İsimler değişse de CHP'nin engel olma siyaseti değişmiyor. Bir belediye, millî başarılara ev sahibi olacak bir spor kompleksinden ne ister? Kimse meraklanmasın. Sporun başkenti İstanbul'umuzda ülkemizin gururu sporcular yetiştirmeye, önümüze konan engelleri aşmaya kararlıyız." ifadelerine yer vermişti.

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