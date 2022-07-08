Son dakika: CHP’li Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk görevden uzaklaştırıldı

İŞE PKK'LILAR YERLEŞTİRMİŞ

Soruşturma dosyasında yer alan şüpheliler arasındaki görüşmede Funda Buyruk'un terör örgütü üyeliğinden cezaevine giren HDP PM üyesi Mehmet Hüsamettin Yürek tarafından belediyeye yerleştirildiği ortaya çıktı.

Buyruk'un ise kırsalda öldürülen PKK'lı terörist Çağla Uzun'un ağabeyi sözde değer ailelerinden olan Mahsun Uzun'u Seyhan Belediyesi'nde işe aldığı tespit edildi.

SAHTE BELGELER BUYRUK'A GÖNDERİLMİŞ

Kırsal alanda faaliyet yürüten Gülistan Helin Özbay'ın sözde değer ailelerinden olan halası Evin Özbay'a Seyhan Belediyesi bünyesinde Gülbahçesi mahallesinde açılan Dengbej evinde, yaşı küçük çocuklara örgüt bilincini oluşturmak amacı ile örgüt mensuplarına verilen ilk eğitim olan Kürt Tarihi adlı dersi vermesi için iş teklif edildiği belirlendi. Seyhan Belediyesi'ne ait örgütsel ideolojiyi geliştirmek için açılan Dengbej evinin açılması sırasında malzeme alımı ile ilgili olarak şişirilmiş yüksek maliyetli sahte belgelerin hazırlandığı ve bu belgelerin Seyhan Belediyesi'ne gönderildiği Funda Buyruk'un ise söz konusu satın alma, ödeme aşamasında yetkili olduğu tespit edildi.