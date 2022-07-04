Son dakika: İçişleri Bakanlığından Ümit Özdağ ve HDP Kongresi'ndeki skandal hakkında açıklama! Suç duyurusunda bulunulacak
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Ümit Özdağ'ın iç savaş çığırtkanlığı ve HDP Kongresi'nde pankart skandalı hakkında açıklamalarda bulundu. Çataklı ifadelerinde Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtirken, HDP kongresindeki olaylar için 15 şahsın yakalanmasına yöenlik çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı Haziran ayına ilişkin dikkat çeken veriler açıkladı. Çataklı hem terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlara hem de kaçak göçle mücadeleye ilişkin bilgiler verdi.
Çataklı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
"2022 Haziran ayında terör örgütü PKK'ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8'i büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında 1'i liste dışı, 1'i gri 2'si turuncu, 2'si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Haziran ayında 16 terör eylemi engellenmiştir.
Ümit Özdağ'ın iç savaş çıkacağı iddiasına tepki gösteren İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Bunun çok açık iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız." açıklamasında bulundu.
HDP'DEKİ KONGRE SKANDALI
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, HDP Kongresinde pankart açma girişimini işaret ederek, "Şu ana kadar 6 yakalama ve gözaltı var.15 şahsın yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor." dedi.
KAYITLI SURİYELİ SAYISI
Kayıt altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 648 bin 983.... Yılbaşından itibaren 48 bin 233 göçmen sınır dışı edildi. Haziran ayında ise 16 bin 710 göçmen sınır dışı edildi."
HDP KONGRESİ'NDE NE OLDU?
Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından gerçekleştirilen 5'inci Olağan Kongre'de peş peşe skandallar yaşandı. İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın konuşma yaptığı esnada yüzlerini bezle kapatan iki kişi terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı ardından Öcalan için salonda halay eşliğinde destek sloganları atıldı.
Terör örgütü lehine slogan atan 4 şüpheli gözaltına alındı. HDP Kongresi'nde terör örgütü lehine slogan atılması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından gerçekleştirilen 5'inci Olağan Kongre esnasında yüzlerini bezle kapatan iki kişi, salonda terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı.
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