Sınır ötesinde ’operasyon sahaları’ nereler olacak? Önce askeri sonra sivil harekat yapılacak!

"BAZI KESİMLER BU HABERİ DUYDUKLARINA ÜZÜLECEK"

Amerika başta olmak üzere emperyal devlet ve tüm işi muhalefet olan yapıları hedef alan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Bu haberi duyduklarına üzülecekler. Burada bir harekat şart, biz bu harekatı yapacağız." diye konuştu.

"ERDOĞAN YILLARIN TECRÜBESİ, NATO ÖNCESİ MESAJI VERDİ"

Başkan Erdoğan'ın, NATO Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce yaptığı basın açıklamasında, araya bir 'operasyon' cümlesini sıkıştırdığını ve bunun da önemini işaret eden Başbuğ, "Yılların tecrübesi, saha hakimiyeti var. Kibarca, 'Madrid'e geliyorum, beni de durdurmaya çalışıyorsunuz ama ben bu harekatı yapacağım' diyordu. Neye rağmen? ABD ve Rusya'ya rağmen... Cumhurbaşkanı yol haritasını verdi. Peyderpey harekatlarla, bütün o coğrafyayı kapsayan bir harekat değil belirli kademelerle belirli safhalarla ilerlenecek bir harekat olacak mesajı verdi." dedi.