Sınır ötesinde 'operasyon sahaları' nereler olacak? Önce askeri sonra sivil harekat yapılacak!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir sınır ötesi operasyonu işaret etmesi sonrası gözler Türk Silahlı Kuvvetlerine çevrildi. A Haber canlı yayınında olası operasyonu değerlendiren uzmanlar, 'operasyon sahalarına' ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin harekat yapmasının şart olduğunu vurgulayan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Önce askeri harekat, daha sonra sivil harekat yapılacak. Bu operasyonla koridor boydan boya oluşacak ondan sonra Sincar ve Rakka’ları konuşacağız." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen bir Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş, Suriye'ye yeni operasyon sinyali vererek, "Irak sınırlarımızı teröristlerin saldırılarından kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız." demişti.
Mehmetçik'in Kurban bayramının sonrasında sınır ötesi operasyonu başlatacağı ve teröristlerin inlerini yerle bir edeceği iddia edilmişti.
Konuya ilişkin A Haber'de canlı yayınlanan Arka Plan programında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.
"BAZI KESİMLER BU HABERİ DUYDUKLARINA ÜZÜLECEK"
Amerika başta olmak üzere emperyal devlet ve tüm işi muhalefet olan yapıları hedef alan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Bu haberi duyduklarına üzülecekler. Burada bir harekat şart, biz bu harekatı yapacağız." diye konuştu.
"ERDOĞAN YILLARIN TECRÜBESİ, NATO ÖNCESİ MESAJI VERDİ"
Başkan Erdoğan'ın, NATO Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce yaptığı basın açıklamasında, araya bir 'operasyon' cümlesini sıkıştırdığını ve bunun da önemini işaret eden Başbuğ, "Yılların tecrübesi, saha hakimiyeti var. Kibarca, 'Madrid'e geliyorum, beni de durdurmaya çalışıyorsunuz ama ben bu harekatı yapacağım' diyordu. Neye rağmen? ABD ve Rusya'ya rağmen... Cumhurbaşkanı yol haritasını verdi. Peyderpey harekatlarla, bütün o coğrafyayı kapsayan bir harekat değil belirli kademelerle belirli safhalarla ilerlenecek bir harekat olacak mesajı verdi." dedi.
"KAYNAYAN BİR KAZAN VAR VE TÜRKİYE BUNA SABREDEMEZ"
Tel Rıfat ve Münbiç vurgusunun önemini de anlatan Başbuğ, "Fırat Kalkanı-Barış Pınarı-Zeytin Dalı… Gün aşırı verilen haberlerde ya sızma ya da bombalı araç haberleri var. Mehmetçik'in operasyonları da bunlar arasında yer alıyor. Neden? Çünkü sürekli bir kaynayan kazan var. Türkiye bu kazana ne kadar sabredebilir?" şeklinde konuştu.
"ASIL HEDEF 30 KİLOMETREDEN SONRASI"
Sözlerinin devamında Türkiye'nin 'operasyon sahalarına' ilişkin de konuşan Başbuğ, "30 kilometre çok konuşuluyor ama ana hedef bu değil. 30-35-40 kilometrede terörist varsa ne yapacağız? Asıl bu konuşuluyor. Bataklık neredeyse biz oraya operasyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bazı alanlarda alan hakimiyetini ele geçirip, 'Burası güven altındadır.' demek lazım. Biz bunları Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı'nda yaptık. Oralarda okullar, camiler açtık. Dükkan açıp tarla ekiyorlar. Bunlar rejimin bunların yapmadığı kasıtlı olarak engelllediği hususlardı. Tel Rıfat ve Münbiç'i de normalleştirdiği takdirde harekat büyüyor başarı diyebilirsiniz ama teröristler nereye gidiyorsa, Mehmetçik'in postal sesini duyacak." dedi.
"ÖNCE ASKERİ SONRA SİVİL HAREKAT"
Askeri harekatın önce gerçekleşeceğini daha sonra ise bir sivil harekatın gerçekleştirileceğinin altını çizen Başbuğ, "Hedef 1 milyon kişinin yeniden topraklarına dönmesi. Bu operasyonda koridor boydan boya oluşacak ondan sonra Sincar ve Rakka'ları konuşacağız." diyerek sözlerini noktaladı.
"BÖLGEDE ÇOK GARİP BİR YAPI VAR"
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:
"Bana göre çok coğrafi ifadelerle gitmek doğru fakat yanıltabilir. Burada önemli olan teröristlerin yakalanması, bulunması. Münbiç çok öne çıktığı için dillendiriliyor. Terör örgütü mensupları ortadan kalkmadığı sürece koridorun kurması pek anlamı olmayacak. Çünkü arkasından Kandil gelecek onun arkasından belki Sincar gelecek. Nereye giderlerse gitsinler, Irak ya da Suriye topraklarının derinliklerine de sızsa bu gruplar, mutlaka bu operasyonlar yapılacak. O bölgede şu anda çok garip bir yapı var; Rusya kontrolünde gözüküyor ama PKK-YPG bu bölgede konuşlanmış duruyor. Bütün eylemler o bölgeden diğer bölgelere aktarılıyor. Asıl hedef örgütün tam kendisidir her nerede olursa olsun."
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