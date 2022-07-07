Başkan Erdoğan ile Rumen mevkidaşından gülümseten ’Hagi’ diyaloğu

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi, Türkiye'nin elde ettiği başarılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle tüm dünyada gündem olmuştu. Görüşmelere, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri karşısında aldığı imtiyazlar damga vururken, Başkan Erdoğan'ın bir başka gündeminin daha olduğu ortaya çıktı.

İNGİLİZ BASININDA GÜNDEM: ERDOĞAN'IN 'HAGİ' SORUSU

İngiltere'nin en popüler gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre; Başkan Erdoğan, Rumen mevkidaşı Klaus Werner Iohannis ile ikili görüşmesinde futbol konuştu.