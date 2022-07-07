07 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan ile Rumen mevkidaşından gülümseten 'Hagi' diyaloğu

Başkan Erdoğan ile Rumen mevkidaşından gülümseten 'Hagi' diyaloğu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan ile Rumen mevkidaşından gülümseten ’Hagi’ diyaloğu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılmıştı. Birçok devletin temsilcileriyle görüşen Erdoğan'ın, Rumen mevkidaşı Klaus Werner Iohannis ile yaptığı görüşme, İngiliz basınında gündem oldu. Romanya medyasına dayandırılan habere göre, iki liderin futbol konuştuğu ve Erdoğan'ın Galatasaray'ın efsane futbolcusu George Hagi ve oğlu Ianis Hagi hakkında bilgi aldığı iddia edildi. Habere göre Erdoğan, Ianis için mevkidaşına, "Bir gün o da babası gibi Galatasaray'da oynar" dedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi, Türkiye'nin elde ettiği başarılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle tüm dünyada gündem olmuştu. Görüşmelere, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri karşısında aldığı imtiyazlar damga vururken, Başkan Erdoğan'ın bir başka gündeminin daha olduğu ortaya çıktı.

İNGİLİZ BASININDA GÜNDEM: ERDOĞAN'IN 'HAGİ' SORUSU

İngiltere'nin en popüler gazetelerinden The Sun'da yer alan habere göre; Başkan Erdoğan, Rumen mevkidaşı Klaus Werner Iohannis ile ikili görüşmesinde futbol konuştu.

Rumen medyasına dayandırılan haberde, Erdoğan'ın mevkidaşından, Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Rumen futbolcu George Hagi ve kendisi gibi futbolcu olan oğlu Ianis Hagi hakkında bilgi aldığı öne sürüldü.

"İLERDE BABASI GİBİ GALATASARAY'DA OYNAR"

Görüşmeye şahit olduğu aktarılan bir yetkili olayı, "Bizim cumhurbaşkanımız 'Futbolun Kralı'nın iyi olduğunu ve kendi kulübü ve futbol akademisinde çalıştığını ve yeni yetenekler yarattığını söyledi. Erdoğan ise Ianis'in nasıl olduğunu merak etti" diyerek anlattı.

Erdoğan'ın mevkidaşına, "Bir gün o da babası gibi Galatasaray'da oynar" dediğini söyleyen yetkili, Iohannis'in de futbolcuyu övdüğünü söyledi.

Başkan Erdoğan’dan kurban bağışı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KURBAN BAĞIŞI
Başkan Erdoğan’dan enflasyon mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ENFLASYON MESAJI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA