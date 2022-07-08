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Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Üç bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Üç bölge ’kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 ayrı bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edilirken, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazların ise acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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