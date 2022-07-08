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Japonya'nın Ankara Büyükelçisinden Abe suikastına ilişkin açıklama

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Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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Japonya’nın Ankara Büyükelçisinden Abe suikastına ilişkin açıklama

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun hayatını kaybetmesine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Abe'nin Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinde büyük katkısı olduğunu ifade eden Kazuhiro, "Sayın Abe'nin bu iradesi doğrultusunda ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesi için daha fazla çaba gösterme kararlılığında olduğumu ifade ederim." dedi. Japon Büyükelçi, başsağlığı mesajlarına ilişkin ise, "Türk yetkilileri ve vatandaşlarının nezaketine içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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