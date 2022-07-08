Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan öldürülen Japonya eski Başbakanı Abe için taziye mesajı

Fakat kendi ideolojisiyle bu noktaya bu eyleme gelmiş ve daha detaylı bir bilgi daha bilinmemekte. Çok kötü bir zamanlama yapıldı çünkü 48 saat içerisinde bu Pazar günü seçimler yaklaşıyor.

Burada düşünceme göre bu biraz uyanış çağrısı.

Japonya'da seçmenler ve sandığa gelme oranları kayda değer bir şekilde düşüşteydi. Bu bir nevi Japon kamuoyuna bir duyuru gibi oldu sandığa gitmeniz lazım toplumumuzu korumamız lazım gibi bir mesaj verdi. Çünkü eninde sonunda bu adam ne amaçladıysa ve ne yaptıysa istediğinin tam tersini gerçekleştirdi. Çünkü Pazar günü liberal demokratlar büyük ihtimalle daha çok oy alacak Abe yüzünden insanlar sandığa onlara duyduğu şükranlığını duymak için gidecek. Kısaca kendisinin yaptığı eylem tam tersi bir tepkimeye sebep oldu.

Kendisi tanınan birisi bilinen birisi. Sadece kendi partisi için değil bir siyasi figür. Japonya'da bilinen bir figür. Özellikle savaş sonrası Jopanya'da iki kez başbakanlık yapan iki kişiden birisi. Japonya siyasetinde gerçekten güçlü birisiydi.