Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan öldürülen Japonya eski Başbakanı Abe için taziye mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya eski Başbakanı Abe suikastı hakkında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum" ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
Detaylar gelecek...
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı.
Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan Abe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
NHK'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, saldırgan olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı silah da ele geçirildi.
Ağır yaralı Abe, bir branda altında taşınarak helikoptere bindirildi.
El yapımı iki namlulu bir silahla saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen saldırganın 41 yaşında bir erkek olduğu bilgisi de yerel medyada aktarıldı.
SALDIRGANIN İLK SÖZLERİ
NHK haberine göre, gözaltına alınan zanlı, Japonya'nın eski başbakanından memnun olmadığını ve onu öldürmeye çalıştığını söyledi.
Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe, ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA
Dışişleri Bakanlığı, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'ya yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Japonya eski Başbakanı Abe Şinzo'ya yönelik bugün gerçekleştirilen menfur silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk-Japon ilişkilerine önemli katkılarda bulunmuş olan Abe Şinzo'ya acil şifalar diliyor, ailesi ile dost Japon halkı ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Suikastın arkasında uluslararası bir bağlantı var mı? Shizoka Üniversitesi Öğretim Görevlisi Seijiro Takeshita, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Son durum için şunu söyleyebilirim kendisinin durumu ciddi hastanede. Ve eşi de hastaneye geldi tamamıyla öfke ve kınama mesajlarıyla beraber özellikle bu barbarca saldırıya karşı bir ses çıkıyor. Demokrasimize karşı tehditlere karşı insanlar korumacı modda.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Saldırgan deniz kuvvetlerinde savunmacı olarak birkaç yıl askerlik yapmış. 41 yaşında bir erkek. Bu kadar açıklama yapıldı şu ana kadar.
Fakat kendi ideolojisiyle bu noktaya bu eyleme gelmiş ve daha detaylı bir bilgi daha bilinmemekte. Çok kötü bir zamanlama yapıldı çünkü 48 saat içerisinde bu Pazar günü seçimler yaklaşıyor.
Burada düşünceme göre bu biraz uyanış çağrısı.
Japonya'da seçmenler ve sandığa gelme oranları kayda değer bir şekilde düşüşteydi. Bu bir nevi Japon kamuoyuna bir duyuru gibi oldu sandığa gitmeniz lazım toplumumuzu korumamız lazım gibi bir mesaj verdi. Çünkü eninde sonunda bu adam ne amaçladıysa ve ne yaptıysa istediğinin tam tersini gerçekleştirdi. Çünkü Pazar günü liberal demokratlar büyük ihtimalle daha çok oy alacak Abe yüzünden insanlar sandığa onlara duyduğu şükranlığını duymak için gidecek. Kısaca kendisinin yaptığı eylem tam tersi bir tepkimeye sebep oldu.
Kendisi tanınan birisi bilinen birisi. Sadece kendi partisi için değil bir siyasi figür. Japonya'da bilinen bir figür. Özellikle savaş sonrası Jopanya'da iki kez başbakanlık yapan iki kişiden birisi. Japonya siyasetinde gerçekten güçlü birisiydi.
ULUSLARARASI BİR BAĞLANTI MI VAR?
Abe, çok güçlü bir figürdü özellikle Japonya'nın duruşunu Çin'e karşı çok iyi savunabilen birisiydi. Kendisi ayrıca duruşuyla Rusların bu barbarca Ukrayna çatışmasında gösterdi ve karşı olduğunu belirtiyordu. Bu özellikle bizim siyasetimizde kendi desteğiyle güçlü ve etkili birisi olmasına rağmen bir darbe olarak görülbilir.
SHİNZO ABE KİMDİR?
Shinzo Abe Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında göreve gelen en genç başbakanı ve savaştan sonra doğmuş ilk Japon başbakandır. Parlamenter Kan Abe'nın torunu ve eski dışişleri bakanı Shintaro Abe'nin oğlu.
Abe, Nagata'da doğdu ve Seikei Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okuyup 1977 yılında mezun oldu. Daha sonra ABD'ye Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Abe, Kobe Steel'da çalışmaya başladı. 1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.
Abe siyasi bir ailede doğdu. Büyükbabası Kan Abe ve babası Şintaro Abe da siyasetçiydi. Annesi Yoko Kişi ise eski başbakanlardan Nobusuke Kişi'nin kızıydı.
9 Eylül 2007'de, Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı. 12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek istifa etti.
Shinzo Abe, 478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. başbakan olmuştur. 26 Aralık 2012'de göreve başlamıştır.
28 Ağustos 2020'de Abe, ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden tekrarlamasını gerekçe göstererek Başbakanlıktan ve Liberal Demokrat Partisinin Genel Başkanlığından istifa edeceğini duyurdu ve 16 Eylül 2020'de görevi devretti.
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