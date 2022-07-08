Bakan Koca'dan buruk bayram mesajı: Sıkıntıları hızla aşacak güçteyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı öncesinde bir mesaj yayımladı. Bayrama buruk girildiğini ifade eden Bakan Koca, "Bir hekimin hayattan koparılması bizleri sarstı. Telafi edilemez olan can kaybıdır. Bunun dışında zaten geçici olan bazı sıkıntıları hızla aşacak güçte ve noktadayız. Birkaç konudaki değerlendirmemi dikkatinize sunuyor, bayramınızı kutluyorum." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yayımladığı mesajda, "Aziz vatandaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yarın Kurban Bayramı. Bayrama buruk giriyoruz. Çarşamba günü Konya Şehir Hastanesinde işlenen cinayet derin üzüntülere yol açtı. Memleketimizin nadide bir evladı, kalp doktoru Ekrem Karakaya, canice hayattan koparıldı. Dün cenaze törenine katılmak üzere memleketi Kayseri'deydim. Tanıyan herkes onun milletine yürekten bağlı, mütevazı ve kendini hastalarına adamış, örnek bir hekim olduğuna şahitlik ediyor. Fakat dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Gözü dönmüş katil zanlısı, Dr. Ekrem'in bir hastasının oğlu ve elimizdeki bilgilerden hastasının ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.
"TERÖRE KARŞI VERDİĞİMİZ SINAVI SAĞLIKTA ŞİDDET İÇİN DE VERECEĞİZ"
"Aziz vatandaşlarım, ucu cinayete varabilen bu gibi tutumlar tamamen yanlış; olaydaki haliyle, insanlık dışıdır. Hekim, ancak tıbbın gereğini ve elinden geleni yapabilir, sonuç kimsenin mutlak iradesi altında değildir." diyen Bakan Koca, "Sağlıkta şiddet sorunuyla mücadelemiz uzun bir süredir devam ediyor. 12 Mayısta çıkan Sağlıkta Şiddet Yasası, bu suçları affı olmayacak yere koydu. Teröre karşı verdiğimiz sınavı, hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Devlet iradesi, bütün gücüyle yanımızdadır. Kıymetli vatandaşlarım, Covid yeniden gündeme gelmeye başladı. Omicron varyantına bağlı vakalar, başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sorunu alt etmekte tecrübe sahibiyiz. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa, yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz" diye konuştu.
"BİRBİRİMİZİ ANLAYARAK, GÜVENEREK SIKINTILARI AŞACAĞIZ"
Koca mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Bugünlerde sıkıntılarımız, üzüntülerimiz var. Birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek sıkıntıları aşacağız. Emin olun. Bir tek, can kaybıdır ki o, telafi edilemez. Sağlıkta, çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımız, salgından bu yana ağır şartlarda yıprandı; bunu siz de takdir edersiniz. Arkadaşlarımız için yapılan iyileştirmeler, 15 Ağustosta herkesçe gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz. Önemli işlerin başında karar, devamında ısrar, neticesinde memnuniyet ve huzur vardır. Bu neticeye birlikte çok yaklaşmış bulunuyoruz. Bu inanç ve düşüncelerle, Kurban Bayramınızı kutluyorum. Her birinize, saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum."
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