Erzincan ve Siirt bayram namazı saati 2022: Kurban Bayramı namazı Erzincan ve Siirt’te saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz bayram namazı vakti

Erzincan ve Siirt'te bayram namazı saat kaçta kılınacak? Allah adına kurbanların kesileceği, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna ereceği Kurban Bayramı Erzincan ve Siirt'te huşu içinde karşılanacak. Erzincan ve Siirt'te bayram namazı saatlerini merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 9 Temmuz Kurban Bayramı namazı Erzincan ve Siirt'te saat kaçta kılınacak? İşte Erzincan ve Siirt bayram namazı saati...