Gaziantep ve Hatay bayram namazı saati 2022: Gaziantep ve Hatay'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
Gaziantep ve Hatay'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı için Gaziantep ve Hatay'da hazırlıklar tamamlandı. Gaziantep ve Hatay halkı bayram namazını kıldıktan sonra kurban ibadetine başlayacaklar. Diyanet tarafından yayımlanan duyuru ile Gaziantep ve Hatay bayram namazı saati belli oldu. Peki, Gaziantep ve Hatay'da 2022 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz Gaziantep ve Hatay bayram namazı saati...
Gaziantep ve Hatay bayram namazı saati kaçta? Gaziantep ve Hatay'da Kurban Bayramı namazı için camiler hazırlandı. Bayrama ulaşmanın sevincini yaşayan Gaziantep ve Hatay halkı, bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazı saatleri duyuruldu. Böylece Gaziantep ve Hatay'da bayram namazının kılınacağı vakit de belirlendi. Peki, Gaziantep ve Hatay'da 2022 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz Gaziantep ve Hatay bayram namazı saati...
GAZİANTEP VE HATAY BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
9 Temmuz Gaziantep Kurban Bayramı namazı saati: 05.51
9 Temmuz Hatay Kurban Bayramı namazı saati: 05.58
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Birinci Rek'at
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat içlerinden "Sübhaneke suresini okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir: Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur. Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
İkinci Rek'at
6) İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur.
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