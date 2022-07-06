Eski CHP Avukatı Mustafa Kemal Çiçek: CHP’den HDP’ye transfer yapıldı! HDP’nin destek olacağı 2 aday...

"HDP İYİ PARTİ'Yİ İSTEMİYOR"

HDP'nin kongresine İYİ Parti, AK Parti ve MHP davet edilmedi malum. CHP'yi Genel Başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel temsil etti. Sonuç itibariyle HDP, "Bizim iki adaya rezervimiz var, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i istemiyoruz" diyor. Bu ciddi bir şekilde kulislerde ciddi ciddi konuşuldu yazıldı.

"HDP'NİN DESTEK OLACAĞI 2 ADAY..."

HDP'nin destek olacağı 2 aday ise Ekrem İmamoğlu ile diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor. İmamoğlu da buna güvenerek ben "sahadayım" açıklaması yapıyor. Hem İYİ Parti'yi bir yerde tutuyor, hem de diğer tarafta HDP'yi bir yerde tutuyor. Nasıl oluyorsa, nasıl başarıyorsa bu iki yapıyı tuttuğu iddiasında.

6'LI MASA BEŞİNCİ KEZ TOPLANDI

3 Temmuz Pazar günü CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın 5'inci toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.