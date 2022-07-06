Eski CHP Avukatı Mustafa Kemal Çiçek: CHP’den HDP'ye transfer yapıldı! HDP'nin destek olacağı 2 aday...
2023 seçimleri için 6’lı masayı dansöz gibi oynatan HDP geçtiğimiz pazar kongresini gerçekleştirdi. PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin kongresine CHP’den isimler de katıldı. Bu durumu A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nde yorumlayan Eski CHP Avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP’yi topa tuttu. Çiçek, “HDP’nin yapılan kongresine CHP’den transfer yapıldı” dedi ve duruma CHP'den tepki gelmemesini eleştirdi. Diğer yandan Çiçek, HDP’nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek olacağı 2 adayı da açıkladı.
Eski CHP Avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in açıklamaları şöyle;
"HDP'NİN KONGRESİNDE CHP'DEN TRANSFER VAR"
HDP'nin (pazar) yapılan kongresine CHP'den transfer yapıldı. Bir danışma heyeti kuruldu. Rıza Türmen, CHP'nin milletvekili, anayasa çalışmalarının da en önemli ismidir. Bu komisyona Türmen dahil oldu. Burada münasebetlerin ne noktaya geldiği ortada. Mehmet Ali Çelebi partiden ayrıldığı, gerekçelerini ortaya koyduğu zaman hain ilan ediyorsunuz. İşte bir milletvekiliniz Serra Kadıgil birçok açıklaması olan ve toplumda infial yaratan vekiliniz HDP'nin içinden çıkan bir partiye (TİP) katıldığı zaman ona övgüler diziyorsunuz.
"ANA MUHALEFET VAZİFESİNDEN BİLE ARTIK SIYIRACAK DURUMA GİDİYOR"
CHP'den HDP'nin bir komisyonuna katılan isme bir tepki var mı? Birkaç gazeteci de onla birlikte hareket etti. Netice itibariyle dün İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 6'lı masa 5. toplantısını yaptı. Kemal Bey'in (2023 Cumhurbaşkanlığı) artık aday olarak ortaya çıkacağı söylendi ama 6'lı heyet içinde CHP'nin bir kayıba uğradığı net olarak ortada. CHP ana muhalefet vazifesinden bile artık sıyıracak duruma gidiyor. Bu görünen bir gerçek.
"HDP İYİ PARTİ'Yİ İSTEMİYOR"
HDP'nin kongresine İYİ Parti, AK Parti ve MHP davet edilmedi malum. CHP'yi Genel Başkan yardımcısı Onursal Adıgüzel temsil etti. Sonuç itibariyle HDP, "Bizim iki adaya rezervimiz var, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i istemiyoruz" diyor. Bu ciddi bir şekilde kulislerde ciddi ciddi konuşuldu yazıldı.
"HDP'NİN DESTEK OLACAĞI 2 ADAY..."
HDP'nin destek olacağı 2 aday ise Ekrem İmamoğlu ile diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor. İmamoğlu da buna güvenerek ben "sahadayım" açıklaması yapıyor. Hem İYİ Parti'yi bir yerde tutuyor, hem de diğer tarafta HDP'yi bir yerde tutuyor. Nasıl oluyorsa, nasıl başarıyorsa bu iki yapıyı tuttuğu iddiasında.
6'LI MASA BEŞİNCİ KEZ TOPLANDI
3 Temmuz Pazar günü CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın 5'inci toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.
"SEÇİMLERE KENDİ ADAYIMIZLA GİRME SEÇENEĞİNİ ÖNÜMÜZE KOYARIZ"
Öte yandan henüz adayını açıklayamayan 6'lı masaya HDP dünkü kongrede rest çekti.
Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar "Cumhurbaşkanlığı seçimde tutumumuz nettir. Kamuoyu önünde şeffaf görüşmeler yapılması halinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız. Eğer bu çağrımıza karşılık alamazsak, seçimlere kendi adayımızla girme seçeneğini de çok ciddi önümüze koyarız. Hedefimiz de en az ikinci tura çıkmaktır" diye konuştu.
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