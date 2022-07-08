Malatya ve Manisa Kurban Bayramı namazı saati kaçta? Diyanet 9 Temmuz 2022 Malatya ve Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Malatya ve Manisa Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, Malatya ve Manisa halkı bayrama ulaşmanın heyecan ve sevincini yaşıyor. Zilhicce ayının onuncu gününe denk gelen Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak. Kurban Bayramı namazı için hazırlıklar tamamlandı. Camiler bayram için hazırlanırken, Diyanet tarafından bayram namazı saatleri duyuruldu. Peki, Malatya ve Manisa 2022 Kurban Bayramı namazı saati kaçta? 9 Temmuz Malatya ve Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte cevaplar...
Malatya ve Manisa bayram namazı saati kaçta? Kurban, Allah'a teslimiyetin sembolüdür. 9 Temmuz'da kılınacak bayram namazı sonrasında Kurban Bayramı idrak edilmeye başlanacak. Kurban ibadetini yerine getirecek olan Malatya ve Manisa halkı, bayram namazı saatini araştırmaya başladı. Peki, Malatya ve Manisa 2022 Kurban Bayramı namazı saati kaçta? 9 Temmuz Malatya ve Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte haberin detayları...
MALATYA VE MANİSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
9 Temmuz Malatya Kurban Bayramı namazı saati: 05.45
9 Temmuz Manisa Kurban Bayramı namazı saati: 06.27
KURBAN BAYRAMI'NDA SAĞLIKLI BESLENME KONUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kurban Bayramı öncesi vatandaşı çeşitli konularda uyaran Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, hijyen koşullarına uyulmasının ve sağlıklı beslenmenin hastalıklardan korumak için hayati önem taşıdığını söyledi.
Dr. Uğur Bilge, tüm İslam âleminin bayramını kutlayarak "Kurban Bayramında Sağlıklı Beslenme" Konusunda açıklama yaptı. Kurban ibadetinin mutlaka uygun sağlık ve çevre şartları sağlanarak yapılması gerektiğini vurgulayan Bilge, kurbanlıkların nakli, kurban satış ve kesim yerlerinin temiz olması, kesim sonrası etin işlenmesi, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarının her birinde gerekli kişisel ve toplumsal hijyen koşullarına uyulması insanları hastalıklardan korumak için hayati önem arz ettiğini dile getirdi.
"HASTALIK TAŞIDIĞI DÜŞÜNÜLEN ORGANLAR KÖPEK VE KEDİLERE KESİNLİKLE VERİLMEMELİ"
Çiğ veya bozulmuş et birçok hastalığı barındırabileceği için kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini aktaran Bilge, takiben hastalık taşıdığı düşünülen organlar (karaciğer ve akciğer gibi) köpek ve kedilere kesinlikle verilmemesi gerektiğini söyledi. Hastalıkların bu etleri yiyen hayvanların dışkısıyla çevreye yayılabileceğini belirten Bilge, "Kesimi takiben hastalık taşıdığı düşünülen organlar (karaciğer ve akciğer gibi) köpek ve kedilere kesinlikle verilmemelidir. Aksi takdirde hastalıklar bu etleri yiyen hayvanların dışkısıyla çevreye yayılabilmekte, sonrasında da bu dışkıyla kirlenmiş gıda ve içme suyunu tüketen insanlara bulaşabilmektedir. Başta karaciğer olmak üzere, akciğer, beyin gibi organlarda ilaçla tedavisi mümkün olmayan cerrahi müdahaleyi gerektiren ''kist hidatik'' hastalığı bu yolla yayılan, kurban bayramı dönemlerinde dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır" diye konuştu.
"KRONİK HASTALIKLARA SAHİP BİREYLER DİKKATLİ OLMALI"
Besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Bilge, "Kurban bayramı dini kuralların yerine getirilmesinin yanı sıra sofraların temel besin maddesini oluşturan etin uzun bir dönem tüketilecek olması anlamına da gelir. Alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp kurban bayramında da; sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmelidir. Ancak özellikle bu dönemde kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastaları gibi kronik hastalıklara sahip bireyler dikkatli olmalıdır" dedi.
"BAYRAMDA ÖZELLİKLE EL VE KOL KESİKLERİNE SIK RASTLANMAKTADIR"
Bayramda özellikle el ve kol kesiklerine sık rastlandığı bilgisini veren Bilge, kurban kesiminde yaralanmalara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Kişilerin kendi güvenliklerini sağlaması gerektiğini belirten Bilge, Kurban kesiminde yaralanmalara dikkat edilmelidir. Bayramda özellikle el ve kol kesiklerine sık rastlanmaktadır, kesikler nedeniyle kalıcı hasarlar da oluşabilir. Bu nedenle kişiler öncelikle kendi güvenliklerini sağlayarak hareket etmelidir. Herhangi bir kesi olduğunda kan kaybının en aza indirilmesi gerekir. İlk hedef kan kaybını durdurmak olmalıdır. Ciddi boyutlarda kanama varsa üzerine bastırılarak ya da bir temiz gazlı bez bastırılarak
kanama durdurulmaya çalışılmalıdır. Daha ileri bir müdahale için kesinlikle sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
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- Malatya ve Manisa Kurban Bayramı namazı saati kaçta? Diyanet 9 Temmuz 2022 Malatya ve Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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