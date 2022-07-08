Malatya ve Manisa Kurban Bayramı namazı saati kaçta? Diyanet 9 Temmuz 2022 Malatya ve Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"HASTALIK TAŞIDIĞI DÜŞÜNÜLEN ORGANLAR KÖPEK VE KEDİLERE KESİNLİKLE VERİLMEMELİ"

Çiğ veya bozulmuş et birçok hastalığı barındırabileceği için kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini aktaran Bilge, takiben hastalık taşıdığı düşünülen organlar (karaciğer ve akciğer gibi) köpek ve kedilere kesinlikle verilmemesi gerektiğini söyledi. Hastalıkların bu etleri yiyen hayvanların dışkısıyla çevreye yayılabileceğini belirten Bilge, "Kesimi takiben hastalık taşıdığı düşünülen organlar (karaciğer ve akciğer gibi) köpek ve kedilere kesinlikle verilmemelidir. Aksi takdirde hastalıklar bu etleri yiyen hayvanların dışkısıyla çevreye yayılabilmekte, sonrasında da bu dışkıyla kirlenmiş gıda ve içme suyunu tüketen insanlara bulaşabilmektedir. Başta karaciğer olmak üzere, akciğer, beyin gibi organlarda ilaçla tedavisi mümkün olmayan cerrahi müdahaleyi gerektiren ''kist hidatik'' hastalığı bu yolla yayılan, kurban bayramı dönemlerinde dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır" diye konuştu.