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Bakan Muş'tan 'örgüt lideri ile fotoğraf' iddialarına yalanlama: Hiçbir irtibatım yok olması da mümkün değil

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Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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Bakan Muş’tan ’örgüt lideri ile fotoğraf’ iddialarına yalanlama: Hiçbir irtibatım yok olması da mümkün değil

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bazı haber siteleri ve sosyal medyada kendisini hedef alan 'örgüt lideri ile fotoğrafları çıktı' minvalindeki haberler için açıklama yaptı. Bahse konu şahıs ile hiçbir tanışıklığının olmadığını ifade eden Bakan Muş, "Haberde adı geçen soruşturma ve bu soruşturma kapsamında yargılananlarla hiçbir irtibatım olmamıştır. Olması da mümkün değildir. 'Çamur at izi kalsın' saikiyle hareket edenler şunu bilmeli ki; Çok şükür bizim başımız dik, alnımız ak... Devletimize şerefle hizmet ediyoruz. Hiçbir iftira kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamaz." dedi.

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