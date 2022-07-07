PKK’nın şehit ettiği doktor için sesini çıkarmayan Kılıçdaroğlu’ndan çelişkili tavır!

KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞEHİT DOKTOR İÇİN TEK KELİME YOK! İŞTE O İLETİLER…

Kılıçdaroğlu'nun 31 Ağustos 2015 tarihinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen doktor Abdullah Biroğul hakkında o tarihte sosyal medyadan tek bir kelime yazmadığı da o tarihlerdeki iletilerinin görseliyle belgelendi. Sosyal medyada rumuzla paylaşım yapan Abese İcra sosyal medyadan iletilerin görselini paylaşarak şunları söyledi:

"31 Ağustos 2015 tarihinde PKK Abdullah Biroğul isimi doktorumuzu şehit ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu PKK'yı kınayamadığı gibi olayla ilgili de tek kelime edemiyor. Ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyor. O hafta boyunca attığı tweetler bunlar…"

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya platformu Twitter'dan 31 Ağustos 2015 yılında yaptığı paylaşımda bir canlı yayın duyurusu yaptıktan sonra o tarihte hiçbir şey yazmadığı ve sonrasında da şehit doktor hakkında bir satır bile yazmadığı görüldü. Hatta 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamasında, "Savaş isteyenler karşısında, çoğunluğun barış için mücadele etmeyi bırakmadığı bir gelecek umuduyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlarım" yazdığı görüldü.

"PKK'YA TEK KELİME EDEMEYENLER…"

Sosyal medyadan bazı vatandaşlar PKK'nın şehit ettiği doktor Abdullah Biroğul'u hatırlatarak tepkilerini ortaya koydu. Neslihan isimli sosyal medya kullanıcısı da o vatandaşlardan biriydi. Neslihan, "PKK'nın Diyarbakır'da yolunu keserek şehit ettiği Dr. Abdullah Biroğul için PKK'ya tek kelime edemeyenler, bir ruh hastası katilin işlediği cinayeti koca bir devlete yüklemekten çekinmiyor. Alçak ölüseviciler" yorumunda bulundu.