PKK'nın şehit ettiği doktor için sesini çıkarmayan Kılıçdaroğlu'ndan çelişkili tavır!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan eleştirisi yapmak adına Türkiye'de yaşanan her olumsuz olayın faturasını hükümete keserek kendince bir algı yaratma peşinde. Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımı söz konusu PKK olunca, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek için geri adım attığı görüldü. Konya'da yaşanan ve devlet kademesinin lanetlediği doktor Ekrem Karakaya cinayetini iftira dolu sözlerle Başkan Erdoğan'a yüklemek isteyen Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın şehit ettiği doktor Abdullah Biroğul hakkında tek kelime etmediği ortaya çıktı. "Ayrımcı ve eyyamcı" bir anlayışıyla toplumu bölen siyasetinden vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun son skandalı çok sert tepki aldı.
Konya Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı sırada vatandaş tarafından saldırıya uğrayan doktor Ekrem Karakaya hayatını kaybetmişti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden doktor üzerinden çirkin ifadeler kullanarak "Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline "giderlerse gitsinler" demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!" ifadelerini kullandı.
TEPKİ GÖSTERDİ!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'nun bu çirkin paylaşımı sonrasında sosyal medyadan tepki göstererek, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" dedi.
KILIÇDAROĞLU, PKK'NIN ŞEHİT ETTİĞİ DOKTORA SESSİZ KALMIŞ!
Konya Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı sırada vatandaş tarafından saldırıya uğrayan doktor Ekrem Karakaya üzerinden çirkin ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada birçok vatandaş tepki gösterip Kılıçdaroğlu'nun çelişkili tavrına vurgu yapan paylaşımlar yaptı. Örneğin 2015 yılında Diyarbakır'ın Kulp ile Lice ilçeleri arasında yolu kesen PKK'lı teröristler doktor olan Abdullah Biroğul'ün aracını uzun namlulu silahlarla ateş ederek doktoru şehit etmişti. Bunu hatırlatan sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun o dönem sessiz kaldığını, sosyal medyadan da tek kelime etmediği vurguladı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞEHİT DOKTOR İÇİN TEK KELİME YOK! İŞTE O İLETİLER…
Kılıçdaroğlu'nun 31 Ağustos 2015 tarihinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen doktor Abdullah Biroğul hakkında o tarihte sosyal medyadan tek bir kelime yazmadığı da o tarihlerdeki iletilerinin görseliyle belgelendi. Sosyal medyada rumuzla paylaşım yapan Abese İcra sosyal medyadan iletilerin görselini paylaşarak şunları söyledi:
"31 Ağustos 2015 tarihinde PKK Abdullah Biroğul isimi doktorumuzu şehit ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu PKK'yı kınayamadığı gibi olayla ilgili de tek kelime edemiyor. Ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyor. O hafta boyunca attığı tweetler bunlar…"
Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya platformu Twitter'dan 31 Ağustos 2015 yılında yaptığı paylaşımda bir canlı yayın duyurusu yaptıktan sonra o tarihte hiçbir şey yazmadığı ve sonrasında da şehit doktor hakkında bir satır bile yazmadığı görüldü. Hatta 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamasında, "Savaş isteyenler karşısında, çoğunluğun barış için mücadele etmeyi bırakmadığı bir gelecek umuduyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlarım" yazdığı görüldü.
"PKK'YA TEK KELİME EDEMEYENLER…"
Sosyal medyadan bazı vatandaşlar PKK'nın şehit ettiği doktor Abdullah Biroğul'u hatırlatarak tepkilerini ortaya koydu. Neslihan isimli sosyal medya kullanıcısı da o vatandaşlardan biriydi. Neslihan, "PKK'nın Diyarbakır'da yolunu keserek şehit ettiği Dr. Abdullah Biroğul için PKK'ya tek kelime edemeyenler, bir ruh hastası katilin işlediği cinayeti koca bir devlete yüklemekten çekinmiyor. Alçak ölüseviciler" yorumunda bulundu.
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