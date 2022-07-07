07 Temmuz 2022, Perşembe
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Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber! P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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Pençe Kilit Operasyonu’ndan acı haber! P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa Koca şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda P. Uzm. Çvş. Muhammed Mustafa KOCA'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

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