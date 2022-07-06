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Son dakika: Konya Şehir Hastanesi'nde vahşet! Doktor ve saldırgan hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Son dakika: Konya Şehir Hastanesi’nde vahşet! Doktor ve saldırgan hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji uzman doktor Ekrem Karakaya’yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Şahıs aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Gelen son dakika bilgisine göre; doktor ve saldırgan hayatını kaybetti.

Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek yaraladı. Saldırgan, ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu.

Olay, 14.30 sıralarında Karatay ilçesinde Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi. Bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açtı. Ardından aynı tabancayla kafasına ateş edip, intihara kalkıştı. Yaralı Karakaya ve saldırgan, ameliyata alındı.

DOKTOR VE SALDIRGAN ÖLDÜ

Doktor ve saldırgandan son dakika haberi geldi. Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya ve saldırgan hayatını kaybetti.

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