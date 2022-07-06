Başkan Erdoğan NATO’daki o diyalogu anlattı! FETÖ ve PKK artık NATO kayıtlarına geçti

NİCE BADİRELERİ BİRLİKTE AŞTIK

Sizler AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim medeniyet davamıza gönüller kazanarak katkı vermiş bir kadrosunuz. Belediye başkanlığınız döneminde gerçekleştirdiğiniz eser ve hizmetlerle adlarınızı tarihe yazdırmış bir kadrosunuz. Sizler eserlerinizde hem bu dünyada kamil insan sıfatına kavuşmuş, hem de öteki dünyada inşallah rıza-ı ilahiye müyesser olmuş insanlarsınız.

İnşallah bu birlikteliğimizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Ebedi alemde hep birlikte peygamber efendimizin aleyhüsselatı vesselamın sancağı altında biraraya geleceğimizi umut ediyorum. Şu anda karşımdaki muhteşem tablo bir anda oluşmadı. Buradaki kardeşlerimle kimiyle kırk yıllık, kimiyle çeyrek asrı geçen mücadele geçmişimiz var. Nice siyasi başarının, seçim zaferinin sevincini hep birlikte yaşadık. Ülkemize kazandırdığımız nice yatırımın mutluluğunu birlikte yaşadık. Nice badireleri birlikte aştık. Kurulan tuzakları birlikte bozduk.