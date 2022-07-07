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ODTÜ'nün bu yılki mezuniyet törenleri iptal edildi

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Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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ODTÜ’nün bu yılki mezuniyet törenleri iptal edildi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörülüğü, bu yıl Devrim Stadyumu'nda düzenlenecek mezuniyet törenlerinin 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu. Son dönemde, farklı grupların izinsiz gösterilerde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "2021- 2022 Akademik Yılı Diploma Törenleri, fakültelerimizin organizasyonunda, bölümlerimiz bünyesinde 02- 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir. Bununla birlikte, 2021- 2022 Akademik Yılı'nda üniversitemizden doktora derecesi almaya hak kazanmış mezunlarımız ve derece ile mezun olan lisans öğrencilerimiz için kültür ve kongre merkezinde mezuniyet törenleri düzenlenecektir." denildi.

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