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Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşme! Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub Ankara'da | Dünya diplomasisinin merkezi Türkiye

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Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
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Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik görüşme! Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub Ankara’da | Dünya diplomasisinin merkezi Türkiye

Rusya-Ukrayna savaşında kilit rol oynayarak barışı getirmeye çalışan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecinde de kritik diplomasisine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u Ankara'da resmi törenle karşıladı. İki lider ve heyetler arasında askeri ve ekonomik çalışmaların değerlendirmesi yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub'u Ankara'da resmi törenle karşıladı.

Malezya Başbakanı Yakub'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Başkan Erdoğan, Yakub'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı Yakub'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Yakub, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Başkan Erdoğan ve Yakub, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde poz verdi.
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Yakub, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

DİPLOMASİ'NİN MERKEZİ TÜRKİYE

Zirve kapsamında Erdoğan ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 3 saatlik görüşmesi sonrası üçlü muhtıra imzalandı. İsveç ve Finlandiya liderleri, Türkiye'nin kaygılarını giderecek adımları atmayı taahhüt etti.

Erdoğan, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

HIZ KESMEDEN DEVAM ETTİ

İspanya'daki yoğun temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Erdoğan, diplomasi trafiğine ara vermedi. Erdoğan, salı günü İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Draghi, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve Oturumu'na başkanlık etti. Oturumun ardından Türkiye ve İtalya arasında savunma sanayi, afet ve acil durum yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, bilim ve teknoloji alanları başta olmak üzere çeşitli alanlarda 9 anlaşma imzalandı.

Başkan Erdoğan dün de Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la görüştü. Mahmud ile baş başa ve heyetler arası gerçekleştiren görüşmelerde ikili ilişkiler ele alındı, "Ayni Hibe Desteği Anlaşması"na imza atıldı.

Erdoğan, Mahmud ile ortak basın toplantısında, "Türkiye olarak kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde Afrika'daki tüm kardeşlerimizle iş birliğimizi artırmaya gayret ediyoruz. Kıta ile ilişkilerimizi geliştirerek sürdürme noktasında kararlıyız. Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani ve kalkınma yardımlarının tutarı 1 milyar doları aştı." ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ MALEZYA İLE DEVAM EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da bu hafta konuk edeceği üçüncü lider ise Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub oldu.

Erdoğan, Türkiye'ye 4 günlük resmi ziyaret gerçekleştirecek Yakub'u bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Görüşmelerde, iki ülke arasında geniş, kapsamlı ve yakın ilişkileri daha da geliştirme, ekonomik bağları güçlendirmenin yanı sıra havacılık ve savunma sanayisindeki iş birliğini ilerletmeye ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

TÜRKİYE KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN DE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin Karadeniz'de açılacak güvenli koridorla ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırılması için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin arabuluculuğunda Ukrayna ve Rusya heyetleriyle yapılan görüşmeler de devam ediyor. Türk ve Ukrayna askeri heyetleri, 4 Temmuz Pazartesi günü Milli Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda krizin aşılması için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Tahıl krizi, Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Draghi'yle görüşmesinde de gündeme geldi. Erdoğan, iki liderin ortak basın toplantısında Karadeniz'de bir tahıl koridoru açılması çabalarıyla ilgili önemli bir mesaj vererek, "Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız." dedi.

Konuyla ilgili gerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in yaklaşımlarının önem taşıdığını belirten Erdoğan, görüşmeleri Birleşmiş Milletler çatısı altında Genel Sekreter Antonio Guterres ile de görüşmek suretiyle devam ettirmek istediklerini söyledi.

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