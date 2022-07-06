06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan Renault Ceo'su Luca De Meo'yu kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2022
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Başkan Erdoğan Renault Ceo’su Luca De Meo’yu kabul etti

Başkan Erdoğan Renault Ceo'su Luca De Meo'yu kabul etti. Görüşmede Türkiye'ye yönelik yatırımlar ele alındı.

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