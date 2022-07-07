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Son dakika: Türkiye ve Ukrayna'dan kritik temas! Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Kuleba görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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Son dakika: Türkiye ve Ukrayna’dan kritik temas! Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşı Kuleba görüştü

Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için aylardır yoğun mesai harcayan Türkiye, kritik diplomasisine devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüşme gerçekleştirdi.

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