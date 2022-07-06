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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan tahıl koridoru açıklaması! Rusya'ya Türk heyet gidecek mi?

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Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan tahıl koridoru açıklaması! Rusya’ya Türk heyet gidecek mi?

Son dakika haberleri... Tahıl koridoru hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yakın zamanda olumlu sonuç almak için gayret gösteriyoruz" açıklamasında bulundu. Bakan Akar, "Rusya'ya heyet gidecek mi?" sorusuna ise ""Mümkün, gidilebilir, muhataplarımız da gelebilir." şeklinde cevap verdi.

Tahıl koridoru hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yakın zamanda olumlu sonuç almak için gayret gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi konusunda oluşturulması planlanan "tahıl koridoru"na ilişkin, "Yakın bir zamanda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud arasındaki ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin "tahıl koridoru" konusundaki sorusunu yanıtladı.

Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesi konusunda oluşturulması planlanan "tahıl koridoru" görüşmelerindeki son duruma ilişkin soruya Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti.

RUSYA'YA HEYET GİDECEK Mİ?

Teknik boyutların, deniz seyrüseferinde güvenlik boyutunun olduğunu, bununla ilgili Ukrayna, Rusya ve BM ile koordineli çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Akar, "İlgili bakanlıklar, kurumlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda olumlu sonuç almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'den bir heyetin Rusya'ya tekrar gidip gitmeyeceğine yönelik soruya, "Mümkün, gidilebilir, muhataplarımız da gelebilir." karşılığını veren Akar, başka bir gazetecinin, "Tahıl koridorunun hayata geçirilmesine yönelik bir gecikmenin olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Bu konuda dört önemli aktör var: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM. Konuyla ilgili deniz seyrüseferinde güvenlik boyutu var. Mayınlar ve limanların güvenliği konusu var. Ülkelerin endişeleri gibi çeşitli konular var. BM'nin aldığı bazı kararlar, çizdiği bir çerçeve ve plan var. Bütün bunların hepsi değerlendirilerek bir yol bulmak için gayret gösteriliyor. Türkiye'nin ne yapmakta olduğunu aklıselim uluslararası kişi ve kurumlar da devletler de takdir ediyor."

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