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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.07.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan milli sporculara tebrik

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda toplam 108 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Başkan Erdoğan, paylaşımında ayrıca altın madalya kazanan milli sporcuların isimlerine ve fotoğraflarına yer verdi.

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