Dışişleri Eski Bakanı İlter Türkmen vefat etti

Dışişleri eski bakanlarından, müsteşar ve büyükelçi İlter Türkmen (95), yaşamını yitirdi.



Dışişleri Bakanlığınca Twitter'dan paylaşılan başsağlığı mesajında, "1949-1991 yılları arasında bakanlığımızda görev yapan, Dışişleri eski bakanlarımızdan, eski müsteşarımız Yunanistan, Sovyetler Birliği ve Fransa ile Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyet Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden camiamızın değerli mensubu İlter Türkmen'i 6 Temmuz 2022 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." denildi.