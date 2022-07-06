Dışişleri Eski Bakanı İlter Türkmen vefat etti
Bakan, müsteşar ve büyükelçi olarak görev yapan İlter Türkmen, 95 yaşında vefat etti. Dışişleri Bakanlığından Türkmen için yapılan açıklamada, "1949-1991 yılları arasında bakanlığımızda görev yapan, Dışişleri eski bakanlarımızdan, eski müsteşarımız Yunanistan, Sovyetler Birliği ve Fransa ile Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyet Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden camiamızın değerli mensubu İlter Türkmen'i 6 Temmuz 2022 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." denildi.
Dışişleri eski bakanlarından, müsteşar ve büyükelçi İlter Türkmen (95), yaşamını yitirdi.
Dışişleri Bakanlığınca Twitter'dan paylaşılan başsağlığı mesajında, "1949-1991 yılları arasında bakanlığımızda görev yapan, Dışişleri eski bakanlarımızdan, eski müsteşarımız Yunanistan, Sovyetler Birliği ve Fransa ile Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyet Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden camiamızın değerli mensubu İlter Türkmen'i 6 Temmuz 2022 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." denildi.
Merhum bakanın cenazesinin 8 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı. Duyurunun devamında, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.
İLTER TÜRKMEN KİMDİR?
İstanbul doğumlu olan İlter Türkmen, Galatasaray Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Türkmen, Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevler aldı.
Temmuz 1980'de Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği'ne (müsteşarlık) getirildi, 1980-1983 yıllarında dışişleri bakanı olarak görev yaptı. 1983 yılında Birleşmiş Milletler Cenevre daimi temsilcisi, 1985 yılında Birleşmiş Milletler New York daimi temsilcisi, 1988 yılında Paris büyükelçisi olarak görev yapan Türkmen, 1991 yılında emekli oldu.
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