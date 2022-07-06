2 PKK’lı yönetici daha öldürüldü! Terör örgütü PKK erimeye devam ediyor

Yapılan açıklamada teröristlerin turuncu listede yer aldığı belirtilirken isimleri de açıklandı. İşte açıklamanın detayları:

*ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van Çatak İlçesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 1 Milyon TL'ye kadar ödülle *Turuncu* kategoride yer alan, Argeş kod adlı Osman Yıldırımçakar adındaki terörist olduğu, diğer teröristin de Van İli Gürpınar İlçesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle *Turuncu* kategoride aranan, Jiyan Eruh Miran kod adlı Şehmiran Karahan adındaki terörist olduğu tespit edilmiştir.

ŞEHMİRAN KARAHAN