2 PKK'lı yönetici daha öldürüldü! Terör örgütü PKK erimeye devam ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2 PKK yöneticisi daha "ilâ cehenneme zümerâ" ifadelerini kullandı. Soylu ayrıca Van Çatak Gürpınar'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin turuncu kategoride olduğunu da duyurdu. Teröristler 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranıyordu.
İç Güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen J-İHA ve SİHA destekli Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman BUDAK Operasyonunda, Çatak ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile sağlanan temas neticesinde, JÖH ve Komando birliklerince 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Yapılan açıklamada teröristlerin turuncu listede yer aldığı belirtilirken isimleri de açıklandı. İşte açıklamanın detayları:
*ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van Çatak İlçesinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 1 Milyon TL'ye kadar ödülle *Turuncu* kategoride yer alan, Argeş kod adlı Osman Yıldırımçakar adındaki terörist olduğu, diğer teröristin de Van İli Gürpınar İlçesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle *Turuncu* kategoride aranan, Jiyan Eruh Miran kod adlı Şehmiran Karahan adındaki terörist olduğu tespit edilmiştir.
ŞEHMİRAN KARAHAN
OSMAN YILDIRIMÇAKAR
BAKAN SOYLU DUYURDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da etkisiz hale getirilen üç teröristten ikisinin Turuncu Kategori'de olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada "2 PKK yöneticisi daha 'ilâ cehenneme zümerâ' Van Çatak Gürpınar'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si Turuncu Kategori'de. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler." ifadelerini kullandı.
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