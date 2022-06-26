Kurtlar Vadisi'nin Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber'in cenaze programı belli oldu! Osman Wöber kimdir? Neden vefat etti?
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Deve Tuncay karakteri ile hafızalara kazınan Osman Wöber geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yumdu. Wöber'in cenazesine ilişkin de detaylar belli olurken, başarılı oyuncunun yarın toprağa verileceği belirtildi. İşte detaylar...
Kalp krizi nedeniyle 62 yaşında yaşamını yitiren oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, yarın toprağa verilecek.
TEŞVİKİYE CAMİİ'NDEN KALKACAK
Wöber için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de yarın saat 11.00'de düzenlenecek töreninin ardından öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak.
Wöber'in cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.
OSMAN WÖBER KİMDİR?
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tuncay Kantarcı" rolüyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, 27 Şubat 1960'da Ankara'da dünyaya geldi.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören oyuncu, tiyatroya Devlet Tiyatroları'nda başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncuları'nın oyunlarında çeşitli roller aldı.
Kariyerinde tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok dizide rol alan Osman Wöber, "Öteki Taraf", "Organize İşler", "Cumhuriyet" ve "Sekizinci Saat"in de aralarında olduğu filmlerin oyuncu kadrosunda yer aldı.
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