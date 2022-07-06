CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na salvolar: Türkiye bu zihniyete teslim edilemez
CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber canlı yayınında, seçim gündemine ilişkin konuştu. Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu '6'lı masa görüşmelerini' hedef alan Sevigen, gençlere çağrı yaparak, "Bu insanların geçmişte yönettikleri dönemleri babalarına sorarak göz önüne getirsinler. Bir başarısı var mı? Türkiye teslim edilir mi bu 6'lıya?" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokağa çıkmamasının bile istifayı gerektiren bir durum olduğunu söyleyen Sevigen, "Atatürk'ten fazla CHP'nin başında kaldı, neyi başardı?" diye konuştu.
CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
SEVİGEN'DEN GENÇLERE ÇAĞRI: BABANIZA SORUN 6'LI MASA TEMSİLCİLERİNİ
2023 yılınca yapılacak seçimlere ve altı muhalefet partisinin bir araya gelerek oluşturduğu '6'lı masa görüşmelerine' değinen Sevigen, "Altılı masadakiler Tayyip Erdoğan uğruna her şeyi kabul ediyorlar. Ben buradan gençlere sesleniyorum; babalarına, ailelerine sorsunlar. Meral Akşener'in devleti yönettiği dönemi, Temel Karamollaoğlu'nun belediye başkanı olduğu dönemleri sorsunlar, araştırsınlar. Eğer bu insanların yönettikleri dönemleri göz önüne getirsinler, gerçekten yönetmişlerse gitsinler oy versinler. Kemal Bey'i de biliyorlar, Atatürk'ten çok genel başkan oldu CHP'ye. Bir başarısı var mı? Türkiye teslim edilir mi bu 6'lıya? Buna baksın gençler." ifadelerini kullandı.
"CHP'DE AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI, PARTİ DALLAS'A DÖNDÜ"
Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nu hedef almayı sürdüren Sevigen, "CHP'de at izi it izine karıştı. 6'lı masada halkı ilgilendiren bir şey yok. Türkiye bu zihniyete teslim edilemez." diye konuştu. CHP'de kimin elinin kimin cebinde olduğunun bilinmediğini ifade eden Sevigen, "Parti Dallas gibi oldu." dedi.
"OY VERMEDİM YİNE VERMEM"
Vatandaşların 6'lı masanın adayını merak etmediğini, adayın isminin açıklansa da oy vermeyeceğini düşündüğünü ifade eden Sevigen, "Ekmeleddin İhsanoğlu gibi birisi çıkarsa ben o zaman da oy vermedim yine vermem." dedi.
"NATO'DAN BÜYÜK KAZANÇLA DÖNDÜK"
CHP'nin dış politikadaki tutumunu da eleştiren Sevigen, "Ben devletimi çok seviyorum. Biz CHP'de olsak tezkereye 'evet' derdik. Biz NATO toplantısından büyük kazançla döndük." şeklinde konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ TEMASLARI
CHP liderinin terör iltisaklı kişilere 'özgürlük' vaadinde bulunmasına da değinen Sevigen, "CHP insanlara kan ağlatacaksa Allah iktidar nasip etmesin" ifadelerini kullandı.
Sevigen sözlerinin devamında şunları söyledi:
'Ben hepsini affedeceğim' diyor. 'Özgür bir mahkemede yargılanacaksınız' dese başka. Tayyip Bey'e diyorlar ya 'Yargıyı idare ediyor' diye o zaman bunu söylemeyeceksiniz. CHP bunları oy için yapıyor. FETÖ'nün sözde STK'ları ile görüşmekten çekinmiyor. Kılıçdaroğlu FETÖ üzerinden iktidara meydan okuyor. FETÖ, CHP'yi sığınacak bir liman olarak gördü. Masadakilerden dördü FETÖ'den oy almak istiyor.
"KILIÇDAROĞLU, İNCE'NİN KARİZMASINI ÇİZDİ"
Kılıçdaroğlu, bir cumhurbaşkanı tarifi çizdi. İlhan Kesici'yi gösterir gibi yaptı daha sonra Muharrem İnce'yi aday yaptı. Daha sonra 'Gel bakalım Muharrem' deyince karizmasını yerle bir etti. Kılıçdaroğlu, masada sol bir aday istemiyor. Taban, Kılıçdaroğlu'na meydan okumalı.
"CHP'NİN ADAYI HİKMET ÇETİN OLMALI"
Bana göre en ideal aday, iki yıl sonra yetkisini devredecekse, CHP'li birisi olacaksa; yabancı dili var, TBMM Başkanlığı yapmış ve NATO ile arası iyi olan Hikmet Çetin olmalı. Keşke Kılıçdaroğlu aday olsa ama sanmıyorum. Kemal Bey, 'Ben aday olursam örgüt çalışmaz' diye düşünüyor.
"İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ VERİYOR"
Ekrem İmamoğlu, siyaseti oyun zannediyor. Kemal Bey'e 'Sen kazanamazsın' mesajı veriyor aklı sıra.
AKŞENER'E SALVOLAR: CİDDİYE ALMIYORUM, OY ORANI YÜZDE 7-8
Konuşmasının bir kısmında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de hedef alan Sevigen, "Akşener'i ciddiye almıyorum. Yüzde 17-18 oyu olduğunu hiç tahmin etmiyorum. En çok gözlem yapanlardan birisiyim. Ben sokaktan geliyorum, insanlardan başka bir özelliğim yok. Çok fazla param yok, profesör değilim ama sokağın nabzını çok iyi tutarım. Akşener'in yüzde 15-16 alacaklarınıu hiç tahmin etmiyorum. Geçen seçimden önce de yüzde 20 diyorlardı yüzde 7 aldı. Şimdi de yüzde 16 diyorlar, alacakları en fazla 7-8. Daha fazla oy alacaklarını düşünmüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
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