CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen’den Kılıçdaroğlu’na salvolar: Türkiye bu zihniyete teslim edilemez

KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ TEMASLARI

CHP liderinin terör iltisaklı kişilere 'özgürlük' vaadinde bulunmasına da değinen Sevigen, "CHP insanlara kan ağlatacaksa Allah iktidar nasip etmesin" ifadelerini kullandı.

Sevigen sözlerinin devamında şunları söyledi:

'Ben hepsini affedeceğim' diyor. 'Özgür bir mahkemede yargılanacaksınız' dese başka. Tayyip Bey'e diyorlar ya 'Yargıyı idare ediyor' diye o zaman bunu söylemeyeceksiniz. CHP bunları oy için yapıyor. FETÖ'nün sözde STK'ları ile görüşmekten çekinmiyor. Kılıçdaroğlu FETÖ üzerinden iktidara meydan okuyor. FETÖ, CHP'yi sığınacak bir liman olarak gördü. Masadakilerden dördü FETÖ'den oy almak istiyor.

"KILIÇDAROĞLU, İNCE'NİN KARİZMASINI ÇİZDİ"

Kılıçdaroğlu, bir cumhurbaşkanı tarifi çizdi. İlhan Kesici'yi gösterir gibi yaptı daha sonra Muharrem İnce'yi aday yaptı. Daha sonra 'Gel bakalım Muharrem' deyince karizmasını yerle bir etti. Kılıçdaroğlu, masada sol bir aday istemiyor. Taban, Kılıçdaroğlu'na meydan okumalı.

"CHP'NİN ADAYI HİKMET ÇETİN OLMALI"

Bana göre en ideal aday, iki yıl sonra yetkisini devredecekse, CHP'li birisi olacaksa; yabancı dili var, TBMM Başkanlığı yapmış ve NATO ile arası iyi olan Hikmet Çetin olmalı. Keşke Kılıçdaroğlu aday olsa ama sanmıyorum. Kemal Bey, 'Ben aday olursam örgüt çalışmaz' diye düşünüyor.

"İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ VERİYOR"

Ekrem İmamoğlu, siyaseti oyun zannediyor. Kemal Bey'e 'Sen kazanamazsın' mesajı veriyor aklı sıra.