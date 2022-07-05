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Haberler Galeri CHP'nin "128 milyar doları nerede?" yalanı için verilen karara itirazı reddedildi! Sosyal medyada büyük yankı | "Kral hareket"

CHP'nin "128 milyar doları nerede?" yalanı için verilen karara itirazı reddedildi! Sosyal medyada büyük yankı | "Kral hareket"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'nın rezervlerinde 128 milyar doların kaybolduğuna yönelik iddialarının yalan olduğunun belgelenmesi ve İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP'yi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etmesi kamuoyunda geniş yankı buldu.

Giriş Tarihi: 05.07.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 17:09
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CHP’nin 128 milyar doları nerede? yalanı için verilen karara itirazı reddedildi! Sosyal medyada büyük yankı | Kral hareket

CHP'nin Berat Albayrak'a tazminat ödeyeceğine yönelik mahkeme kararı sosyal paylaşım sitesi Twitter'da gündem oldu. #YalancıCHP etiketi Türkiye gündemi ve dünya listesinde yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP’nin 128 milyar doları nerede? yalanı için verilen karara itirazı reddedildi! Sosyal medyada büyük yankı | Kral hareket

Siyasiler, gazeteciler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar, CHP'nin Merkez Bankası'nın rezervlerinde 128 milyar doların kaybolduğuna ilişkin herhangi bir mahkeme kararı, veri ya da delil ortaya koyamadığına dikkat çekti.

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CHP’nin 128 milyar doları nerede? yalanı için verilen karara itirazı reddedildi! Sosyal medyada büyük yankı | Kral hareket

Sosyal medyada paylaşımda bulunanlar "Yalancılıkları milletçe zaten tescilliydi. Mahkemede de tescillenmiş oldu" ifadelerine yer verdi.

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CHP’nin 128 milyar doları nerede? yalanı için verilen karara itirazı reddedildi! Sosyal medyada büyük yankı | Kral hareket

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: "Merkez Bankası politikasını manipüle ettiler. Binlerce kez söylersek gerçeğe dönüşür zannettiler; bu yüzden mumları yatsıdan sonra da biraz yandı. Ancak gerçeklerin bir gün ortaya çıkma huyu vardır. Yalancılıkları milletçe zaten tescilliydi. Mahkemede de tescillenmiş oldu. Yalancı CHP"

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CHP’nin 128 milyar doları nerede? yalanı için verilen karara itirazı reddedildi! Sosyal medyada büyük yankı | Kral hareket

İbrahim Ethem Taş: "CHP'nin yalan siyaseti yine çöktü…"