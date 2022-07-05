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CHP'nin "128 milyar doları nerede?" yalanı için verilen karara itirazı reddedildi! Sosyal medyada büyük yankı | "Kral hareket"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'nın rezervlerinde 128 milyar doların kaybolduğuna yönelik iddialarının yalan olduğunun belgelenmesi ve İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP'yi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etmesi kamuoyunda geniş yankı buldu.
Giriş Tarihi: 05.07.2022 16:38Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 17:09